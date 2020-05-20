Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустили первый в России магазин без касс и продавцов

Сбербанк, сеть «Азбука вкуса» и платежная система Visa открыли первый в России магазин, где нет продавцов и касс, а деньги за покупки автоматически списываются с карты.

В настоящий момент, пишет РБК, новая технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине «Азбука вкуса» в башне «Федерация», но в течение месяца ее планируют сделать доступной всем.

Для того, чтобы делать покупки по новой технологии, надо будет скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка, привязать к аккаунту карту Visa для оплаты покупок и указать e-mail, на который будут приходить чеки.

При входе в магазин надо будет отсканировать мобильным приложением QR-код, расположенный на турникете. При передвижении покупателя по торговому залу технология компьютерного зрения отслеживает, какие продукты покупатель взял с полок и вносит их в виртуальную корзину. На выходе из магазина деньги за продукты из виртуальной корзины автоматически списываются с карты.

Первый подобный магазин без продавцов и касс в начале 2018 года открыла в США компания Amazon. К 2021 году Amazon, пишет РБК, планирует расширить сеть таких магазинов до 3 тысяч.