Ростуризм: туристическая отрасль начнет выход из карантина с 1 июня, первыми откроются санатории и апарт-отели

Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня. Об этом в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, на первом этапе начнут открываться санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.

«Базово мы понимаем, что санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией [откроются]. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это первый этап выхода из карантинных мер», — сказала Догузова (цитата по ТАСС).

В конце марта правительство поручило до 1 июня приостановить и размещение граждан в ведомственных пансионатах, домах отдыха, санаториях и других курортных организациях.

С 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, планируют открыть в Краснодарском крае и на Ставрополье.