Посольство РФ уличило Bloomberg в подтасовке данных о больничных койках в России. Агентство исправило статью

Посольство РФ в Вашингтоне обвинило американское агентство Bloomberg в «откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией» и «неприкрытом подлоге» данных о количестве больничных коек в России. Поводом для недовольства стала статья «How Putinʼs Russia Bungled the Pandemic».

Как заметили дипломаты, в материале была искажена статистика Всемирного банка о количестве больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития.

На графике Bloomberg указывалось, что в 2013 году в России на тысячу человек приходилось 3,8 больничных койки, а в странах ОЭСР — 8,2. Данные Всемирного банка свидетельствуют ровно об обратном.

«Поддельными данными Всемирного банка был проиллюстрирован следующий вывод: „недостаточное финансирование, незавершенные реформы, необеспеченность медикаментами и оборудованием“. Получается, фактически „Блумберг“ перечислил проблемы стран ОЭСР. Ложь о нашей стране не способна победить пандемию коронавируса. Подобные „фокусы“ псевдоэкспертов по России, которые формируют общественное мнение на Западе о нашей стране, давно уже стали печальной реальностью», — говорится в заявлении российского посольства в фейсбуке. Дипломаты потребовали от Bloomberg опровержения и извинений.

После заявления российского дипведомства в статье Bloomberg появилась правка об изменении подписей в графике.

Ранее в мае с критикой Bloomberg также выступала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ей не понравился заголовок материала о смертности от коронавируса в России. В итоге агентство дважды его изменило.