HBO выложил трейлер документального фильма о преследовании геев в Чечне. Его покажут 30 июня

Телеканал HBO опубликовал трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню», посвященного преследованию представителей ЛГБТ-сообщества в кавказской республике. Сам фильм покажут 30 июня.

Welcome To Chechnya (2020): Official Trailer | HBO HBO

Главными героям фильма стали представители ЛГБТ-сообщества, которые пытаются уехать из Чечни, а также сотрудники «Российской ЛГБТ-сети» Ольга Баранова и Давид Истеев, которые им в этом помогают.

Картину снял американский режиссер Дэвид Франс. Оператором и сопродюсером выступил российский режиссер Аскольд Куров. Съемки велись в том числе в Чечне, лица большинства героев скрыты.

Премьера «Добро пожаловать в Чечню» прошла в январе 2020 года на кинофестивале «Сандэнс». В феврале фильм получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале.

Дэвид Франс был номинирован на «Оскар» за документальную ленту 2012 года «Как пережить чуму». Аскольд Куров снял фильмы «Дети 404» о российских ЛГБТ-подростках и «Процесс» о режиссере и политзаключенном Олеге Сенцове.

О массовом преследовании геев в Чечне в апреле 2017 года рассказала «Новая газета». Сообщалось, что тогда было задержано более ста человек, их пытали; как минимум три человека, по данным «Новой газеты», были убиты. Чеченские власти отрицают сообщения о преследовании ЛГБТ.