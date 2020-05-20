Члены Совфеда предложили вывести из-под контрсанкций товары, которые стали дефицитными из-за коронавируса

Члены Совета Федерации Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили не применять закон о контрсанкциях в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными. Соответствующий законопроект опубликован в базе Госдумы.

Косачев заявил «Интерфаксу», что сейчас под действие закона о контрасанкциях попадают в том числе защитные маски и другие товары, которые стали дефицитными в период пандемии коронавируса.

«Опыт пандемии показал, что под ответные меры могут попадать товары первой необходимости санитарно-медицинского направления (медицинские маски, защитная одежда, оборудование и другое). И если речь идет о защите здоровья и безопасности граждан России, меры противодействия, на наш взгляд, не должны распространяться на такого рода продукцию», — считает Косачев.

Закон об российских контрсанкциях был принят в мае 2018 года. Он дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья из «недружественных стран». Сейчас действие закона не распространяется только на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России.