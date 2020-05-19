Власти Санкт-Петербурга ужесточили правила оказания ритуальных услуг — теперь в городских моргах запрещены любые церемонии прощания, сообщает «Фонтанка».

Издание ссылается на предписание главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, поступившее в редакцию от читателей. Официально оно не публиковалось.

В документе говорится, что «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки и распространением новой коронавирусной инфекции» в городе необходимо «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза».

Читатели «Фонтанки» также сообщили, что с 19 мая городские морги будут закрыты для посещений. В справочной службе ГУП «Ритуальные услуги» изданию опровергли эту информацию, но заявили, что закрытые гробы теперь стали обязательными для всех покойников. «Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности», — пояснила оператор.

Санкт-Петербург находится в тройке лидеров среди российских регионов по числу выявленных случаев COVID-19. По официальным данным, в городе заболели коронавирусной инфекцией почти 11 тысяч человек, из них 90 умерли.