В Нижегородской области начали снимать карантинные ограничения. Регион находится на четвертом месте в стране по числу заболевших

Нижегородская область приступила к первому этапу снятия актикоронавирусных ограничений.

Как сообщил глава региона Глеб Никитин в своем инстаграме, теперь жителям разрешены пробежки и прогулки на расстоянии одного километра от дома по два часа в сутки. Могут открыться непродовольственные магазины площадью менее 400 квадратных метров.

Такое решение, подчеркнул Никитин, принято, так как регион соответствует всем требованиям для снятия ограничений — высокий охват тестирования, более 50% свободных коек и коэффициент распространения инфекции, не превышающий единицу. По подсчетам «Медузы», сейчас для Нижегородской области он равен 0,896.

Нижегородская область находится на четвертом месте по количеству случаев COVID-19 среди всех регионов России, уступая Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Всего в Нижегородской области подтверждены 6952 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 45 человек умерли, 1539 выздоровели.