В НАО начался сбор мнений о слиянии с Архангельской областью. Жители округа отнеслись к этой идее «крайне негативно»

Жителям Ненецкого автономного округа (НАО) не нравится идея объединения с Архангельской областью. Об этом заявили члены рабочей группы по сбору мнений и предложений жителей НАО о планируемом слиянии регионов.

«Комментируя уже проведенную работу по сбору предложений, участники группы практически единогласно отмечают крайне негативные настроения жителей региона по отношению к вопросу создания новой территориальной единицы», — сообщается на сайте администрации НАО.

Многие опрошенные высказались за сохранение существующих отношений между двумя регионами, которые регулируются , подписанном в 2014 году. Сбор мнений, стартовавший 15 мая, продолжается.

Сейчас Ненецкий автономный округ с административной точки зрения является и самостоятельным регионом, и одновременно частью Архангельской области. Губернатор Архангельской области предлагает президенту кандидатов в главы НАО.

13 мая главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов. Этот шаг должен быть одобрен на региональных референдумах. Предполагается, что они состоятся в единый день голосования 13 сентября.

Объединение регионов обсуждалось много лет, но, как считается, к нему не был готов округ. В интернете появилась петиция против объединения от имени жителей НАО. В ней говорится, в частности, что после слияния регионов они потеряют многие меры социальной поддержки, которые есть в округе и которых нет в области.

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