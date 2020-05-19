В камере OnePlus 8 Pro отключат возможность просвечивать пластик

OnePlus отключит фотохромный фильтр в камере OnePlus 8 Pro, с помощью которого можно просвечивать тонкий пластик. Об этом производитель смартфона сообщил в Weibo, внимание на публикацию обратил TJournal.

Возможность просвечивать предметы не задумывалась изначально, компания предполагала, что фильтр «позволит добиться уникального текстурного эффекта для черно-белых фотографий» (цитата по vc.ru).

Фотохромный фильтр вернут с другой технической реализацией, пообещала OnePlus.

То, что камера OnePlus 8 Pro просвечивает предметы, обнаружили пользователи Reddit и техноблогер из Латвии Бен Гескин. Фотохромный фильтр фиксирует инфракрасное излучение. Это не должно работать с одеждой, но журналисты AndroidPIT смогли увидеть спрятанную под темной футболкой записку.