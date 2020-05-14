Камера телефона OnePlus 8 Pro умеет просвечивать пластик. С одеждой (кажется) тоже работает 😮

Обладатели телефона OnePlus 8 Pro обнаружили, что камера устройства может просвечивать тонкий пластик. Нужно всего лишь запустить приложение камеры и переключиться на фотохромный фильтр, фиксирующий инфракрасное излучение. На эту особенность обратили внимание пользователи Reddit и техноблогер из Латвии Бен Гескин.

Гескин протестировал камеру на контроллерах для VR-шлема Oculus Quest и приставке Apple TV.

Другим удалось тем же образом просветить пульт.

Alan Goodwin

В теории, камера не должна работать с одеждой. Но у журналистов технологического издания AndroidPIT с помощью фотохромного фильтра получилось увидеть спрятанную под темной футболкой записку.