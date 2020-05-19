Протоиерей Дмитрий Смирнов вылечился от коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов, которого в начале мая госпитализировали с подозрением на COVID-19, выздоровел, сообщают РИА Новости и «Интерфакса» со ссылкой на источники.

«Вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет», — рассказал собеседник «Интерфакса», добавив, что протоиерей пока остается в больнице, «где его наблюдают врачи во избежание возможных осложнений после болезни».

Источник РИА Новости также сообщил, что тестирование больше не выявляет у Смирнова COVID-19. «Он возвращается в строй», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что Смирнов готов вернуться на пост главы патриаршей комиссии по делам семьи.

Дмитрий Смирнов известен своей крайне консервативной позицией и резкими высказываниями, в том числе по вопросам абортов, незарегистированных браков и ювенальной юстиции. В начале мая Смирнов заявлял, что у пандемии коронавируса есть положительные стороны — «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души».

От COVID-19 умерли несколько высокопоставленных священников РПЦ, в том числе настоятель Елоховского собора в Москве протоиерей Александр Агейкин, главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон Барсуков, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.