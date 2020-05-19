«Коммерсант»: во время пандемии россияне стали чаще жертвовать на благотворительность
Россияне во время карантина стали значительно больше перечислять денег благотворительным фондам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов онлайн-платежей (их газете предоставили в фонде «Нужна помощь» и компании Qiwi).
Согласно мониторингу сборов более 600 российских НКО, помогающих социально уязвимым группам населения, в марте количество онлайн-переводов увеличилось на 37% по сравнению с февралем, а в апреле выросло еще на 38%.
Сумма среднего перевода в апреле выросла на 7% и составила 1021 рубль, что стало самым высоким показателем за последние полтора года.
Пожертвования организациям, работающим в сфере медицины, в марте, напротив, уменьшились на 12% по сравнению с февралем, но в апреле выросли почти на 31%. Средний перевод составил 419 рублей, сообщили в фонде «Нужна помощь».
В Qiwi также отметили снижение благотворительных платежей в марте — на 2% по сравнению с мартом 2019 года — «в связи с общей дестабилизацией положения в стране», но зафиксировали рост пожертвований в апреле — на 17% в сравнении с апрелем прошлого года.
Глава отдела исследований «Если быть точным» Елизавета Язневич предположила, что рост пожертвований для социально уязвимых групп вызван грамотной реакцией НКО на эпидемию… Мартовское падение «медицинских» платежей эксперт объясняет тем, что такие традиционные сборы на лечение больных детей «не отвечали текущей повестке».