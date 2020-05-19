«Коммерсант»: во время пандемии россияне стали чаще жертвовать на благотворительность

Россияне во время карантина стали значительно больше перечислять денег благотворительным фондам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов онлайн-платежей (их газете предоставили в фонде «Нужна помощь» и компании Qiwi).

Согласно мониторингу сборов более 600 российских НКО, помогающих социально уязвимым группам населения, в марте количество онлайн-переводов увеличилось на 37% по сравнению с февралем, а в апреле выросло еще на 38%.

Сумма среднего перевода в апреле выросла на 7% и составила 1021 рубль, что стало самым высоким показателем за последние полтора года.

Пожертвования организациям, работающим в сфере медицины, в марте, напротив, уменьшились на 12% по сравнению с февралем, но в апреле выросли почти на 31%. Средний перевод составил 419 рублей, сообщили в фонде «Нужна помощь».

В Qiwi также отметили снижение благотворительных платежей в марте — на 2% по сравнению с мартом 2019 года — «в связи с общей дестабилизацией положения в стране», но зафиксировали рост пожертвований в апреле — на 17% в сравнении с апрелем прошлого года.