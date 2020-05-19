Число случаев COVID-19 в России приблизилось к 300 тысячам. За сутки выявили 9263 заболевших
Источник: Meduza
По данным на утро 19 мая в России зарегистрированы 9263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб. Это на 337 случаев больше, чем сутки назад.
Больше всего новых заболеваний коронавирусной инфекции в Москве — 3545 человек, Подмосковье — 898 человек и Санкт-Петербурге — 453 человека.
Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в России заразились 299 941 человек.
За прошедшие сутки умерли 115 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, а в общей сложности — 2837 человек.
Выздоровели 76 130 человек (+5921 человек за сутки).