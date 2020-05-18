В Татарстане пятеро полицейских получили до 11 лет колонии за пытки задержанного, после которых он совершил самоубийство

В Татарстане осудили пятерых полицейских по делу о пытках 22-летнего жителя Нижнекамска Ильназа Пиркина. Об этом сообщает «Зона права».

Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью отдела уголовного розыска УМВД Ринат Ахметшин получил 9 лет лишения свободы, еще четверо оперуполномоченных — от 6 лет 3 месяцев до 11 лет лишения свободы.

Как установил суд, в октябре 2017 года в здании УМВД по Нижнекамскому району полицейские с помощью пыток добились признательных показаний от Пиркина в совершении 47 краж, к которым он не был причастен. После этого Пиркин совершил самоубийство; накануне он записал видеоролик, в котором рассказал о пытках. Позже полицейские пытали еще трех человек — двух из них заставляли взять на себя вину в самоубийстве Пиркина.

Всего в деле было шесть фигурантов, но один из них скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.