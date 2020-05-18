В психоневрологическом интернате в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заболели почти 500 человек

В психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге зафиксировано 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по социальной политике города.

Среди заболевших 411 проживающих в интернате и 56 сотрудников.

33 человека уже выздоровели. Сколько человек умерли, власти города не уточняют, лишь отмечая, что смертность «с учетом состояния здоровья проживающих в подобных учреждениях находится в пределах обычных показателей».

Всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это третий показатель в стране после Москвы и Московской области.