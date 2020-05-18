Перейти к материалам

В Красноярский край отправили военных медиков из-за вспышки коронавируса на золотом руднике

Источник: Минобороны РФ
Надежный источник

Министерство обороны России перебросило военных медиков и специальное оборудование в Красноярский край, где произошла вспышка COVID-19 на Олимпиадинском ГОКе — крупнейшем золоторудном месторождении в России.

Военные и техника были отправлены в Красноярский край самолетами Ил-76, вылетевшими с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский.

В поселке Еруда, где живут работники Олимпиадинского ГОК, по данным на утро 18 мая коронавирусная инфекция подтвердилась у 866 человек. В поселке уже развернут полевой госпиталь.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

Минобороны РФ

Читайте также

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

146 062 (+3 238)
1 580 (+77)
28 913 (+1 423)
115 569

2

Московская область

28 290 (+921)
268
3 361 (+273)
24 661

3

Санкт-Петербург

10 887 (+425)
90 (+5)
2 209 (+34)
8 588

4

Нижегородская область

6 692 (+279)
43
1 410 (+37)
5 239

5

Дагестан

3 460 (+89)
29
1 807 (+102)
1 624

6

Свердловская область

2 861 (+130)
6
630 (+20)
2 225

7

Краснодарский край

2 699 (+94)
26 (+1)
1 323 (+62)
1 350

8

Мурманская область

2 666 (+12)
6
1 288 (+6)
1 372

9

Тульская область

2 545 (+84)
19
689 (+19)
1 837

10

Калужская область

2 518 (+109)
19
511 (+22)
1 988
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
290 678
2 722
70 209
217 747
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 11:54 18.05.2020 (по московскому времени)