В Красноярский край отправили военных медиков из-за вспышки коронавируса на золотом руднике

Министерство обороны России перебросило военных медиков и специальное оборудование в Красноярский край, где произошла вспышка COVID-19 на Олимпиадинском ГОКе — крупнейшем золоторудном месторождении в России.

Военные и техника были отправлены в Красноярский край самолетами Ил-76, вылетевшими с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский.

В поселке Еруда, где живут работники Олимпиадинского ГОК, по данным на утро 18 мая коронавирусная инфекция подтвердилась у 866 человек. В поселке уже развернут полевой госпиталь.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 146 062 (+3 238) 1 580 (+77) 28 913 (+1 423) 115 569 2 Московская область 28 290 (+921) 268 3 361 (+273) 24 661 3 Санкт-Петербург 10 887 (+425) 90 (+5) 2 209 (+34) 8 588 4 Нижегородская область 6 692 (+279) 43 1 410 (+37) 5 239 5 Дагестан 3 460 (+89) 29 1 807 (+102) 1 624 6 Свердловская область 2 861 (+130) 6 630 (+20) 2 225 7 Краснодарский край 2 699 (+94) 26 (+1) 1 323 (+62) 1 350 8 Мурманская область 2 666 (+12) 6 1 288 (+6) 1 372 9 Тульская область 2 545 (+84) 19 689 (+19) 1 837 10 Калужская область 2 518 (+109) 19 511 (+22) 1 988 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 290 678 2 722 70 209 217 747

Актуально на 11:54 18.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 11:54 18.05.2020 (по московскому времени)