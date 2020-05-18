В Красноярский край отправили военных медиков из-за вспышки коронавируса на золотом руднике
Министерство обороны России перебросило военных медиков и специальное оборудование в Красноярский край, где произошла вспышка COVID-19 на Олимпиадинском ГОКе — крупнейшем золоторудном месторождении в России.
Военные и техника были отправлены в Красноярский край самолетами Ил-76, вылетевшими с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский.
В поселке Еруда, где живут работники Олимпиадинского ГОК, по данным на утро 18 мая коронавирусная инфекция подтвердилась у 866 человек. В поселке уже развернут полевой госпиталь.
Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.
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Актуально на 11:54 18.05.2020 (по московскому времени)