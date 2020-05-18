«Нам их по жребию надевать?» Фельдшеры в Псковской области рассказали о пяти респираторах на одну станцию скорой

На станции скорой помощи Новосокольнического района Псковской области осталось пять респираторов и один защитный костюм, сообщает «Север.Реалии» со ссылкой на сотрудников скорой.

Медики отправили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обращение, где рассказали про недостаток средств индивидуальной защиты.

«Нам их по жребию надевать? Маски тоже экономим, хотя обязаны их менять каждые два часа, — цитирует обращение „Север.Реалии“. — Спецодежда также изношена, у кого-то один комплект, молодые фельдшера не обеспечены униформой, им приходится ее покупать за свой счет».

По словам старшего фельдшера Алисы Хохряковой, на станции только один защитный экран и мало медицинских масок: «На пневмонию мы выезжаем в одноразовых халатах, пять штук у нас есть, а если на подтвержденный COVID-19, то в защитном костюме. Есть случаи, когда мы выезжали, вроде, просто на пневмонию, а потом подтверждался коронавирус».

Она добавила, что в здании скорой холодно, течет крыша, нет горячей воды и интернета.

На запрос от «Север.Реалии» в областном министерстве здравоохранения не ответили.

В Новосокольническом районе, по данным, которые приводит издание, диагноз COVID-19 подтвердили у 25 человек. Всего в Псковской области зарегистрировали 450 случаев заболевания, умерли от инфекции девять человек, выздоровели 143.