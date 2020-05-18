Мишустин: треть регионов России готовы к смягчению карантинных ограничений

По всей России 27 регионов готовы к постепенному смягчению карантинных ограничений. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, во всех этих регионах коэффициент распространения вируса , а более половины специализированных коек остаются свободными.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, подчеркнула, что за неделю уровень заболеваемости по стране в целом снизился на 23,4%, в Москве и Подмосковье — на 42,6%. При этом она отметила, что следующая неделя будет «очень серьезной», так как в ходе нее станет ясно, как отразились на заболеваемости ковидом майские праздники.

Роспотребнадзор рекомендует снимать ограничения в регионах в три этапа. На первом разрешаются прогулки и открываются небольшие магазины, на втором — большие торговые точки. На третьем этапе возобновляет работу вся сфера услуг.