Из-за карантина бюджет Москвы в 2020 году недополучит 600 миллиардов рублей

Из-за экономических последствий карантинных мер, введенных из-за коронавируса, доходы бюджета Москвы сократятся в 2020 году на 15–20% или примерно 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«Две трети из этой суммы придется на недополученный налог на прибыль, пятая часть — на », — сказал Ефимов. По словам заместителя мэра, городской бюджет за первые четыре месяца 2020 году уже недополучил почти 16% ожидаемых доходов — 140 миллиардов рублей. Налогов собрано меньше на 7,6%, в то время как ожидался рост поступлений на 8%. «Существенная цифра даже при нашем бюджете», — подчеркнул он.

Часть средств, отметил он, бюджет недополучает из-за налоговых льгот, объявленных для поддержки бизнеса.

Бюджет Москвы, утвержденный в декабре, предполагает в 2020 году доходы в 2,79 триллиона рублей, а расходы — в 3,15 триллиона рублей.

В России с конца марта по 11 мая включительно из-за эпидемии коронавируса были объявлены нерабочие дни, многие регионы, включая Москву, ввели жесткие ограничения, запретив работу предприятий сферы обслуживания, непродовольственных магазинов и других компаний, кроме производящих и продающих товары первой необходимости.

С 12 мая часть регионов смягчила ограничения, однако Москва пока разрешила только работу строек и промышленных предприятий.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 142 824 1 503 27 490 113 831 2 Московская область 27 369 268 3 088 24 013 3 Санкт-Петербург 10 462 85 2 175 8 202 4 Нижегородская область 6 413 43 1 373 4 997 5 Дагестан 3 371 29 1 705 1 637 6 Свердловская область 2 731 6 610 2 115 7 Мурманская область 2 654 6 1 282 1 366 8 Краснодарский край 2 605 25 1 261 1 319 9 Тульская область 2 461 19 670 1 772 10 Ростовская область 2 427 31 797 1 599 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 281 752 2 631 67 373 211 748

Актуально на 09:56 18.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 09:56 18.05.2020 (по московскому времени)