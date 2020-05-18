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Из-за карантина бюджет Москвы в 2020 году недополучит 600 миллиардов рублей

Источник: Ведомости
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Из-за экономических последствий карантинных мер, введенных из-за коронавируса, доходы бюджета Москвы сократятся в 2020 году на 15–20% или примерно 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«Две трети из этой суммы придется на недополученный налог на прибыль, пятая часть — на НДФЛ», — сказал Ефимов. По словам заместителя мэра, городской бюджет за первые четыре месяца 2020 году уже недополучил почти 16% ожидаемых доходов — 140 миллиардов рублей. Налогов собрано меньше на 7,6%, в то время как ожидался рост поступлений на 8%. «Существенная цифра даже при нашем бюджете», — подчеркнул он.

Часть средств, отметил он, бюджет недополучает из-за налоговых льгот, объявленных для поддержки бизнеса.

Бюджет Москвы, утвержденный в декабре, предполагает в 2020 году доходы в 2,79 триллиона рублей, а расходы — в 3,15 триллиона рублей.

В России с конца марта по 11 мая включительно из-за эпидемии коронавируса были объявлены нерабочие дни, многие регионы, включая Москву, ввели жесткие ограничения, запретив работу предприятий сферы обслуживания, непродовольственных магазинов и других компаний, кроме производящих и продающих товары первой необходимости.

С 12 мая часть регионов смягчила ограничения, однако Москва пока разрешила только работу строек и промышленных предприятий.

Карантин в Москве

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

142 824
1 503
27 490
113 831

2

Московская область

27 369
268
3 088
24 013

3

Санкт-Петербург

10 462
85
2 175
8 202

4

Нижегородская область

6 413
43
1 373
4 997

5

Дагестан

3 371
29
1 705
1 637

6

Свердловская область

2 731
6
610
2 115

7

Мурманская область

2 654
6
1 282
1 366

8

Краснодарский край

2 605
25
1 261
1 319

9

Тульская область

2 461
19
670
1 772

10

Ростовская область

2 427
31
797
1 599
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
281 752
2 631
67 373
211 748
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 09:56 18.05.2020 (по московскому времени)