В России выявили 9709 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших превысило 280 тысяч человек

За последние сутки в России зафиксировано 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заразившихся в стране выросло до 281 752 человек.

Больше всего новых случаев в Москве (+3855), Подмосковье (+907), Петербурге (+451), Нижегородской (+281) и Свердловской (+160) областях.

За сутки зафиксировано 94 смерти пациентов с коронавирусом. За весь период эпидемии в России умерли 2631 человек. Выздоровели 67 373 пациентов (+4207).

За сутки проведено 259,7 тысячи анализов на коронавирус. С начала эпидемии в России провели 6,9 миллиона тестов.