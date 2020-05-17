Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство России сняло ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в страну. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией.
Прибывших из-за границы будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.
Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Из-за коронавируса Россия с середины марта запретила въезд иностранцам, а многие спортивные соревнования в стране были завершены досрочно. В Российской премьер-лиге, где задействовано немало легионеров, сезон решено продолжить. Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. До конца сезона матчи будут проходить без зрителей.