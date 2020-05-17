Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Правительство России сняло ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в страну. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией.

Прибывших из-за границы будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

Из-за коронавируса Россия с середины марта запретила въезд иностранцам, а многие спортивные соревнования в стране были завершены досрочно. В Российской премьер-лиге, где задействовано немало легионеров, сезон решено продолжить. Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. До конца сезона матчи будут проходить без зрителей.