Чемпионат России по футболу продолжится 21 июня. До конца сезона матчи будут проходить без зрителей

Чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса, возобновится 21 июня. Такое решение принято по итогам заседания РФС.

До конца сезона матчи будут проходить без зрителей.

Сезоны ФНЛ (первый дивизион) и ПФЛ (второй дивизион) завершены досрочно. «Ротор» и «Химки», занимавшие в ФНЛ первые два места, поднимутся в Премьер-лигу.

Из-за пандемии коронавируса футбольные чемпионаты приостановили все страны, кроме Белоруссии.

Первой страной, где возобновятся игры, станет Германия. Первые после перерыва матчи Бундеслиги будут сыграны 16 мая.

Английская премьер-лига начнется в июне, даты возобновления чемпионатов Италии и Испании пока не названы. Франция и Нидерланды объявили, что не будут завершать футбольный сезон.