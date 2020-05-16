Завод Volkswagen в Калужской области предложил сотрудникам уволиться с шестью окладами. Желающих оказалось больше, чем рассчитывали

Завод Volkswagen, расположенный в Калужской области, объявил о сокращении штата и предложил сотрудникам добровольно подать заявления об увольнении, пообещав выплатить шесть окладов, пишет Forbes.

В одном из подразделений желающих уйти на таких условиях оказалось больше, чем планировалось уволить, пишет издание со ссылкой на сообщение профсоюза сотрудников предприятия АСМ в соцсети «ВКонтакте».

Заявление на увольнение с шестью окладами принимались до вечера пятницы, 15 мая. Кому разрешат покинуть предприятие на таких условиях, определит специальная комиссия. С 18 мая по 25 мая будет продолжен прием заявлений на увольнение, но уже при условии выплаты пяти окладов.

Сократить штат руководство завода Volkswagen в Калужской области решило из-за упавшего на фоне эпидемии спроса на автомобили. Сколько человек планируется уволить, не уточняется. Сами сотрудники, пишет Forbes, утверждают, что речь идет об увольнении примерно 250 человек.

Российские заводы Volkswagen в Калужской и Нижегородской областях в конце марта приостанавливали работу из-за нехватки комплектующих, поставки которых нарушила пандемия коронавируса. В конце апреля калужский завод возобновил работу.