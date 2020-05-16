В Подмосковье Росгвардия начала следить за нарушителями режима самоизоляции с аэростата

В Московской области для наблюдения за нарушителями режима самоизоляции Росгвардия начала использовать высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата, сообщает РИА Новости.

«Комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до пяти километров», — говорится в сообщении главного управления Росгвардии по региону.

Информацию о нарушениях высотный комплекс видеонаблюдения передает наземным патрулям Росгвардии.

Комплексы «ОКО» Росгвардия использовала во время ЧМ по футболу, который прошел в России в 2018 году, на международном авиакосмическом салоне МАКС и других крупных мероприятиях.

В Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности для передвижения по региону нужно оформлять электронные пропуска. За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы.