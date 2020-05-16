В аэропорту Шереметьево скопилось 190 не летающих из-за коронавируса самолетов

В аэропорту Шереметьево более 65% мест стоянки воздушных судов занято самолетами, которые не летают из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя гендиректора АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) Андрея Никулина.

По его словам, всего в Шереметьево 290 мест для стоянки самолетов, из них 190 заняты воздушными судами, которые временно не выполняют полеты. Остальные 100 мест «находятся в резерве для оперативного обслуживания текущих рейсов».

Глава Минтранса Евгений Дитрих ранее в субботу заявил, что надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня, а международных — с июля, если позволит ситуация с распространением коронавируса.

«Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы конечно хотелось очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы», — заявил Дитрих.

Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Также была сокращена и частота рейсов по России.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за четыре недели апреля снизился на 92%.

Правительство пообещало выделить российским авиакомпаниям субсидии в 23,4 миллиарда рублей. На поддержку могут рассчитывать те перевозчики, что не прекратили полеты в апреле-мае и сократили не больше 10% пилотов и бортпроводников. Субсидии, в числе прочего, можно будет частично направить на оплату стоянки воздушных судов.