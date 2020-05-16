Сбербанк возвращает сотрудников с удаленной работы в офис

Сбербанк с понедельника, 18 мая, разрешит вернуться в центральный офис сотрудникам, которые во время эпидемии коронавирусной инфекции были переведены на удаленную работу, сообщает РБК.

В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника закончит работать удаленно, рассказал изданию один из источников в Сбербанке.

По его словам, речь идет о «добровольно-принудительном» возвращении в офис. В то же время другие собеседники издания, связанные с банком, утверждают, что речь идет о «поблажке» для тех, «кто засиделся дома». Официальный представитель Сбербанка заявил РБК, что переход с удаленной работы в офис — сугубо добровольный.

Сотрудники Сбербанка, которые готовы выйти на работу, должны сдать тест на коронавирус за счет работодателя, который надо будет повторять раз в несколько дней.

Второй по величине российский банк — ВТБ — не планирует возвращать в офис работающих в удаленном режиме сотрудников как минимум до 31 мая 2020 года. Росбанк планирует начать вывод персонала в офис с 1 июня. В МКБ, Райффайзенбанке и Промсвязьбанке, также входящих в число крупнейших в стране, сообщили РБК, что разрабатывают планы поэтапного перевода сотрудников с удаленной работы, но пока не назвали даты возвращения персонала в офисы.

С 12 мая в России на федеральном уровне завершен период нерабочих дней, длившийся полтора месяца. Однако решение о снятии тех или иных ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, остается за регионами. Так, в Москве до 31 мая за исключением жизненно важных разрешена работа только промышленных предприятий и строек.