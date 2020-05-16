С начала эпидемии в России умерли более 2,5 тысячи человек с COVID-19. Заразились более 270 тысяч человек

По данным на утро 16 мая в России за сутки умерли 119 человек, у которых был подтвержден COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране умерли 2537 человек, заразившихся новым коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб.

За прошедшие сутки зафиксировано 9200 новых случаев COVID-19. Всего в России с момента начала эпидемии заразились 272 043 человека.

Больше всего новых случаев заражения в Москве — 3505 человек за сутки, Московской области — 937 человек за сутки, и Санкт-Петербурге — 525 человек за сутки.

Выздоровели с начала эпидемии 63 166 человек (+ 4940 человек за сутки).

В России за прошедшие сутки проведены около 242 тысяч тестов на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор. С момента начала эпидемии сделано более 6,6 миллиона тестов.