Правительство РФ выделило 22,4 миллиарда рублей на выплаты в мае медикам, работающим с коронавирусными больными

Российское правительство утвердило распределение между регионами 22,4 миллиарда рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с больными с COVID-19.

Выплаты, сообщается на сайте кабинета министров, «будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени». Применять именно такую схему поручил президент РФ Владимир Путин.

Дополнительные выплаты медикам за работу с коронавирусными больными в конце апреля пообещал президент РФ Владимир Путин. В стационарах врачи получат доплату в размере 80 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч. В скорой помощи врачам должны платить дополнительно 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям — 25 тысяч. Дополнительные выплаты медики должны получать в течение трех месяцев, начиная с апреля.

В начале мая медицинские работники начали жаловаться, что обещанные им выплаты за апрель задерживаются. СК объявил о проверках сообщений о невыплате средств медицинским работникам в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и других регионах.