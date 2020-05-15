За сутки в России выявили 10 598 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся превысило 260 тысяч человек

По данным на утро 15 мая в России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки — 10 598 новых случаев. Днем ранее было 9974 новых случая.

Больше всего заразившихся COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 4748 человек, Подмосковье — 945 человек, и Санкт-Петербурге — 541 человек.

За прошедшие сутки умерли — 113 человек (днем ранее умерли 93 человека). Всего с момента начала эпидемии в России умерли 2418 человек, у которых был обнаружен коронавирус.

Выздоровели по состоянию на 15 мая 58 226 человек (+4696 человек за сутки).

По данным Роспотребнадзора на утро 15 мая, за сутки в России было сделано 225 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее — 205,5 тысячи тестов). Всего с начала эпидемии, сообщает «Интерфакс», проведены более 6,4 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост заболеваемости. С 3 мая в стране ежедневно фиксируется около 10-11 тысяч новых случаев заболевания COVID-19.