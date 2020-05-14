Глава Роспотребнадзора: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост заболеваемости ковидом. Ее интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» цитирует «Интерфакс».

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — сказала Попова, отметив, что на протяжении 11 дней «темп прироста очень незначительный».

В России c 3 мая ежедневно фиксируется по 10-11 тысяч новых случаев заболевания ковидом. Максимальное число новых случаев (11656) было зарегистрировано 11 мая; 14 мая впервые за 12 дней количество выявленных заболевших оказалось ниже десяти тысяч.

Всего с начала пандемии в России зарегистрированы 252 245 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 2305 человек умерли, 53 530 выздоровели.