В России впервые с 2013 года выросло число оправдательных приговоров. Благодаря присяжным

Число оправдательных приговоров, вынесенных российскими судами, выросло впервые с 2013 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.

В 2019 году, следует из статистики, вынесено 2256 оправдательных приговоров, на 8,3% больше, чем годом ранее. Доля таких приговоров также оказалась самой большой за последние годы — 0,36% от общего числа.

По мнению научного сотрудника Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерины Ходжаевой, рост числа оправдательных приговоров связан в первую очередь с тем, что в районных судах дела начали рассматривать с участием коллегий присяжных.

С 2019 года коллегии присяжных, состоящие из шести человек, заработали во многих районных судах. Также было сокращено число присяжных в областных судах, их стало восемь вместо двенадцати, что упростило отбор членов коллегий и рассмотрение дел.