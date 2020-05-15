Мэрия Москвы обяжет магазины не пускать покупателей без масок

Власти Москвы планируют потребовать от магазинов не пускать в торговые залы покупателей без масок. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты», — заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

С 12 мая в Москве ношение масок в транспорте и других общественных местах, к которым относятся магазины, является обязательным, штраф за несоблюдение этого требования составляет 4 тысячи рублей. При этом формально сами магазины не обязаны следить за тем, носят ли покупатели маски.

Некоторые торговые сети, в частности, «Перекресток», «Азбука вкуса» и «Вкусвилл», уже перестали пускать в торговые залы посетителей без масок.

Правительство Москвы является владельцем крупнейшего производителя масок в России. Маски и перчатки, в частности, продаются в московском метро — по цене 30 и 20 рублей соответственно.