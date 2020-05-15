Ликсутов допустил возвращение каршеринга при аренде автомобиля минимум на пять дней
Источник: Интерфакс
Надежный источник
Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают частичное возобновление работы каршеринга с условием аренды автомобиля не меньше чем на пять дней. Об этом сообщил вице-мэр Максим Ликсутов, его слова приводит «Интерфакс».
«То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска», — сказал Ликсутов, уточнив, что номер рабочего пропуска нужно будет указывать в приложении каршеринга.
По словам вице-мэра, вторым условием станет «строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора». Автомобили после каждой аренды должны проходить полную дезинфекцию.
Сервисы аренды автомобилей не работают в Москве с 22 апреля. Мэр Сергей Собянин 7 мая, говоря о продлении карантина в городе до 31 мая, сказал: «Каршеринг не откроем».