BCG: женщинам принадлежит треть мирового богатства, россиянки владеют капиталом на 320 миллиардов долларов

В последние годы богатство женщин по всему миру растет быстрее богатства мужчин. На конец 2019 года женщинам принадлежало 32% от мирового объема капитала, или 70 триллионов долларов. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании BCG «Women in Wealth», которое цитирует Forbes.

Самые крупные доли из этих 70 триллионов сосредоточили в своих руках женщины из стран Северной Америки (35 триллионов долларов), Западной Европы (14 триллионов долларов) и Азии (13 триллионов долларов).

Россия оказалась на 11 месте среди стран Европы по уровню благосостояния женщин. По данным BCG, жительницы страны владеют капиталом на сумму 320 миллиардов долларов. Прирост богатства россиянок в 2016-2019 годах составил 8,9% — это выше общемирового уровня, показавшего прирост в 6,1%.

Как отмечает BCG, есть три основных фактора, которые помогают женщинам по всему миру зарабатывать больше: равенство оплаты труда, предпринимательская деятельность и руководящие должности. Но в России и в ряде других стран существует еще и четвертый фактор — политические полномочия. Причем он, по мнению экспертов, является для России наиболее значимым.