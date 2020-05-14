«Аэрофлот» подал заявку на компенсацию потерь от COVID-19 из резервного фонда

«Аэрофлот» обратился в Росавиацию за компенсацией потерь из-за эпидемии COVID-19 в феврале-апреле 2020 года. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель Росавиации.

Речь идет о субсидиях из резервного фонда правительства РФ. Собеседник агентства не назвала сумму, на которую претендует «Аэрофлот».

По подсчетам «Интерфакса», группа «Аэрофлот» может получить почти 8 миллиардов рублей.

Как пишут «Ведомости», в соответствующем постановлении правительства есть лимит на размер субсидии группам авиакомпаний со «значительным влиянием и контролем». Если хотя бы в одной из компаний такой группы блокирующим пакетом акций владеет государство, вся группа получит не больше 33,7% общего объема субсидий.

Фактически под это попадает только «Аэрофлот» и его дочерние «Победа», «Россия» и «Аврора». Почему для них установили лимит, в постановлении не сказано, отмечает газета.

Общий объем правительственных субсидий российским авиакомпаниям — 23,4 миллиарда рублей. На поддержку могут рассчитывать те перевозчики, что не прекратили полеты и сократили не больше 10% пилотов и бортпроводников.

Деньги авиакомпании могут потратить в том числе на зарплаты сотрудникам, лизинговые платежи и операционную деятельность.

«Аэрофлот» за время эпидемии коронавирусной инфекции в России существенно сократил число рейсов внутри страны и впервые в своей истории потерял лидерство по этому показателю в РФ.