В России за сутки выявили 10 тысяч новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом превысило 240 тысяч человек

За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 10 899 новых случаев за сутки.

Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в России заразился 242 271 человек.

Больше всего случаев заражения за сутки в Москве — 4703, Московской области — 962 и Санкт-Петербурге — 435.

За прошедшие сутки умерли 96 человек. Всего с начала эпидемии — 2212 человек.

Выздоровели 48 003 человек (+ 4491 человек за сутки).

По данным Роспотребнадзора, за сутки сделаны около 177 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает «Интерфакс». За все время проведено более 5,9 миллионов тестов.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇷🇺 Россия 242 271 (+10 028) 2 212 (+96) 48 003 (+4 491) 192 056 🇺🇸 США 1 369 376 (+21 495) 82 356 (+1 674) 230 287 1 056 733 🇪🇸 Испания 228 030 (+594) 26 920 (+176) 138 980 (+1 841) 62 130 🇬🇧 Великобритания 227 010 (+3 404) 32 734 (+628) 455* 193 821 🇮🇹 Италия 221 216 (+1 402) 30 911 (+172) 109 039 (+2 452) 81 266 🇧🇷 Бразилия 178 214 (+8 620) 12 461 (+808) 72 597 (+5 213) 93 156 🇫🇷 Франция 177 302 (+800) 26 963 (+348) 57 109 (+1 048) 93 230 🇩🇪 Германия 173 171 (+595) 7 738 (+77) 147 200 (+1 583) 18 233 🇹🇷 Турция 141 475 (+1 704) 3 894 (+53) 98 889 (+3 109) 38 692 🇮🇷 Иран 110 767 (+1 481) 6 733 (+48) 88 357 (+935) 15 677 🇨🇳 Китай 84 018 (+7) 4 637 79 222 (+24) 159 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 4 271 775 292 038 1 497 905 2 481 832

Актуально на 11:01 13.05.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 11:01 13.05.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.