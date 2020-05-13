Сбербанк согласился продлить обслуживание карт с истекшим сроком действия

Сбербанк с 13 мая продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек в марте 2020-го и позднее. Об этом сказано в сообщении финансовой организации.

Ранее Сбербанк отказывался обслуживать такие карты, несмотря на рекомендацию ЦБ.

Как следует из сообщения банка, по картам с истекшим сроком действия доступно снятие наличных и пополнение в банкоматах Сбербанка, а также оплата покупок.

«Остальные операции по таким картам недоступны», — уточнили в банке.

ЦБ просил банки до 1 июля продолжить обслуживать карты, у которых закончился срок действия. Просьбу регулятор аргументировал тем, что из-за карантина многие люди не могут вовремя получить новые карты.

В Сбербанке отказ сделать это объяснили технологической сложностью внедрения изменений в настройки эмиссии и приема карт, писали «Ведомости». Источник газеты в банке утверждал, что перенастройка займет несколько месяцев, а за это время карантин закончится.