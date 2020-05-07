Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия, несмотря на рекомендацию ЦБ

Сбербанк не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников на рынке.

Банк России и платежные системы в марте-апреле просили банки продолжить обслуживать карты, у которых закончился срок действия, так как из-за карантина многие клиенты не могут вовремя получить новые. ЦБ рекомендовал продлить обслуживание истекших карт до 1 июля.

В Сбербанке отказ принимать карты с истекшим сроком действия, пишут «Ведомости», объясняют технологической сложностью внедрения изменений в настройки эмиссии и приема карт. Перенастройка, заявил изданию источник в Сбербанке, займет несколько месяцев и за это время карантин закончится.

Сбербанк обслуживает больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату - около 1,3 миллиона торговых точек.