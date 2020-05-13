Минздрав заявил о росте смертности от алкоголя во время карантина в России

В России в период пандемии COVID-19 начала расти смертность от алкоголя, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Госдумы.

«У нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», — цитирует его «Интерфакс».

В связи с этим министр напомнил об инициативе по увеличению до 21 года возраста продажи алкоголя. «Не хотел бы сейчас кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать. Потому что сокращение алкоголя — это в определенной степени путь к сокращению смертности и заболеваемости», — сказал он.

По данным Минздрава, в период самоизоляции потребление алкогольных напитков россиянами увеличилось на 2-3%. Медики рекомендовали не злоупотреблять спиртным, поскольку оно ослабляет иммунитет.