Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров умер от коронавируса

В Махачкале умер главный тренер сборной России по женской вольной борьбе Магомед Алиомаров, сообщила Федерация спортивной борьбы России.

Алиомарову было 67 лет. Последние дни жизни он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил РИА Новости, что причиной смерти Алиомарова стал коронавирус.

Магомед Алиомаров родился в Дагестане и с детства увлекался спортивной борьбой. В 2011-2015 годах он был главным тренером сборной Азербайджана по вольной борьбе. Тренировать российскую женскую сборную Алиомаров начал в феврале 2019 года.

Дагестан находится на пятом месте по распространенности коронавируса среди российских регионов. По данным на 12 мая, в республике выявлено 2888 случаев коронавирусной инфекции, 1008 человек выздоровели, 23 умерли.