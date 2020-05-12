В Петербурге при пожаре в больнице погибли пятеро пациентов с коронавирусом

Утром 12 мая в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия произошел пожар.

В результате возгорания погибли пятеро пациентов. По данным источников информагентств, все они лечились от коронавируса и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Очаг возгорания находился в реанимации «красной зоны» на шестом этаже больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Возможной причиной пожара стал воспламенившийся аппарат ИВЛ, сообщает источник «Интерфакса».

Площадь пожара составила десять квадратных метров. Возгорание уже локализовано. Из здания эвакуировали 150 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Вечером 9 мая произошел пожар в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого на севере Москвы — тогда в реанимации загорелись личные вещи и оборудование пациента с COVID-19. В результате погиб один человек.