На севере Москвы в больнице, где лечат пациентов с COVID-19, произошел пожар. Погиб один человек

На севере Москвы произошел пожар в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очаг пожара на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные COVID-19. Причина — воспламенение личных вещей», — сообщил источник агентства.

Сейчас возгорание уже ликвидировано.

В МЧС подтвердили, что в результате пожара погиб один человек. По данным Baza, еще три человека пострадали.