На севере Москвы в больнице, где лечат пациентов с COVID-19, произошел пожар. Погиб один человек
Источник: Интерфакс
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На севере Москвы произошел пожар в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Очаг пожара на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные COVID-19. Причина — воспламенение личных вещей», — сообщил источник агентства.
Сейчас возгорание уже ликвидировано.
В МЧС подтвердили, что в результате пожара погиб один человек. По данным Baza, еще три человека пострадали.