Умер один из лидеров националистов в России Константин Крылов

Российский писатель, публицист и общественный деятель Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом в фейсбуке сообщила его супруга Надежда Шалимова.

Станислав Красильников / ТАСС

20 апреля у Крылова был инсульт.

Константин Крылов — один из самых известных русских националистов. В 2011 году в отношении Крылова возбудили уголовное дело об экстремизме после его выступления на митинге «Хватит кормить Кавказ». Спустя два года его приговорили к 120 часам исправительных работ.

В 2012 году Крылов основал Национально-демократическую партию, которая не была зарегистрирована. Входил в Координационный совет оппозиции и в . В разные годы был главным редактором изданий «Спецназ России», «Русский марш» и «Вопросы национализма». Опубликовал ряд фантастических произведений под псевдонимом Михаил Харитонов.

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