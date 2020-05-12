Умер один из лидеров националистов в России Константин Крылов
Российский писатель, публицист и общественный деятель Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом в фейсбуке сообщила его супруга Надежда Шалимова.
20 апреля у Крылова был инсульт.
Константин Крылов — один из самых известных русских националистов. В 2011 году в отношении Крылова возбудили уголовное дело об экстремизме после его выступления на митинге «Хватит кормить Кавказ». Спустя два года его приговорили к 120 часам исправительных работ.
В 2012 году Крылов основал Национально-демократическую партию, которая не была зарегистрирована. Входил в Координационный совет оппозиции и в «Комитет 25 января». В разные годы был главным редактором изданий «Спецназ России», «Русский марш» и «Вопросы национализма». Опубликовал ряд фантастических произведений под псевдонимом Михаил Харитонов.