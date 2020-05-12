Продажи легковых автомобилей в России упали на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) на российском рынке в апреле 2020 года упали на 72,4% по сравнению с апрелем 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. „Черный апрель“ 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости», — заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. Он связал снижение продаж с ограничениями из-за коронавируса.

Всего в апреле продали 38 922 легковых автомобиля и LCV. Из них наибольшие доли пришлись на машины Lada (9396 штук), KIA (4334 штуки) и Renault (3135 штук). Худшую динамику по продажам показали Chevrolet и Ford (падение почти на 100%), лучшую — китайский автопроизводитель Changan (рост на 53%).

Несмотря на то, что дилеры готовятся вернуться к работе в мае, АЕБ не прогнозирует роста продаж в этом месяце.

В марте 2020 года продажи легковых автомобилей и LCV в России выросли на 4% по сравнению с мартом 2019-го. При этом автодилер «АвтоСпецЦентр» спрогнозировал, что в апреле продажи могут упасть на 90%.

Автосалоны в России закрыты с конца марта, продажи можно осуществлять только удаленно.

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