Опрос в «Справочнике врача»: 60% онкологов считают, что пандемия коронавируса повлияла на доступность помощи больным раком

Большинство российских онкологов, опрошенных в приложении «Справочник врача», сообщили, что пандемия коронавируса повлияла на доступность медицинской помощи и диагностики для людей с онкологическими заболеваниями. Такое мнение выразили 60% респондентов. Всего в опросе принял участие 241 человек. Его результаты есть в распоряжении «Медузы».

46% опрошенных отметили, что сместились сроки ожидания планового лечения и диагностики. 33% сообщили, что сократилось число плановых госпитализаций. 11% говорят, что плановые госпитализации полностью отменены.

59% опрошенных врачей также рассказали, что в их медицинских учреждениях не делают тесты на коронавирус онкобольным. 37% говорят, что у них нет алгоритмов действий на случай, если человек с онкологическим заболеванием заразился коронавирусом.