Минкомсвязи запустило раздел на госуслугах для оформления выплаты на детей, обещанной Путиным

Минкомсвязи запустило специальный раздел на сайте госуслуг — posobie16.gosuslugi.ru — для получения материальной помощи на детей, анонсированной президентом России Владимиром Путиным 11 мая.

Для получения выплаты нужно указать свои ФИО, адрес проживания и паспортные данные, а также данные детей и номер банковского счета, на который будут перечислены деньги.

Владимир Путин 11 мая заявил, что в рамках расширения программы помощи семьям с детьми правительство единовременно выплатит всем россиянам, имеющим детей от 3 до 15 лет, по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

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