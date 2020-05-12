Госдума запретила участвовать в выборах осужденным по той же статье, что и Егор Жуков

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, запрещающий баллотироваться на любые выборные должности людям, осужденным за ряд .

Ограничения распространяются на тех, кого приговорили к лишению свободы по 50 статьям Уголовного кодекса и кто имеет на день голосования неснятую или непогашенную судимость за эти преступления. Ограничения действуют в том числе в течение пяти лет с момента, когда судимость погасили или сняли.

В перечень статей, в частности, вошла «дадинская статья» , по которой фигуранта «московского дела» Константина Котова в 2019 году приговорили к четырем годам (затем приговор сократили до полутора лет).

Также в список вошла , по которой фигурант «московского дела» Егор Жуков получил три года условно. Кроме того, в перечне есть , по которой осудили несколько фигурантов «московского дела».

Нынешняя редакция закона «Об основных гарантиях избирательных прав…» запрещает участвовать в выборах тем, кого осудили по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ.