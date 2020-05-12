Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом

Главный врач клинической больницы имени Боткина в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусной инфекцией и изолировался в своем рабочем кабинете.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным», — сообщил Шабунин на странице больницы в фейсбуке.

В комментарии ТАСС врач добавил, что последнее время все его общение с коллегами происходило исключительно в режиме видеоконференций.

В начале апреля коронавирусной инфекцией переболел главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Эта больница одной из первых в России стала принимать больных с COVID-19.