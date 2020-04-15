Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что выздоровел после заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день», — написал он у себя в фейсбуке.

О заболевании Проценко стало известно 31 марта. Врач рассказывал, что чувствует себя хорошо, но изолируется в своем кабинете и будет продолжать работу оттуда.

Больница в Коммунарке в Новой Москве одной из первых в России стала принимать больных с COVID-19. За неделю до заболевания Проценко ее посещал Владимир Путин. Президент пообщался с главврачом без защитного костюма и пожал ему руку.