Путин: для россиян старше 65 лет и хронически больных сохранятся ограничения из-за коронавируса

Для жителей России старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, «режим повышенной безопасности» будет сохраняться и после 12 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса», — сказал Путин.

Он поручил правительству уделить повышенное внимание работе интернатов и домов престарелых.

С 12 мая в России будет отменен режим нерабочих дней, который был введен из-за коронавируса и действовал с 30 марта.

8 мая Роспотребнадзор представил рекомендации для поэтапной отмены ограничений, введенных из-за COVID-19.